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    05 Ocak 2018, Cuma
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    33 hakeme kokartı

    33 hakeme <a href="/index/fifa?id=5b260483-9ae4-4642-9f34-3d3114e5dd2f" class="" rel="tag">FIFA</a> kokartı
    MHK Kış Semineri'nde, 33 hakeme kokartları törenle takıldı. hakemlerine Gençlik ve Spor Bakanı , yardımcı hakemlerine Başkanı , kadın FIFA hakemlerine Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, diğer hakemlere ise protokol üyeleri kokartlarını taktı. FIFA kokartı takılan hakemleri şunlar: Hakemler: , , , , , Alper Ulusoy, Halil Umut Meler
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:33
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