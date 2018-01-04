“İlk yarı çok çekişmeli geçti”
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017-18 sezonunun ilk döneminin çekişmeli geçtiğini söyleyerek, “Şu andaki rekabet iyi ve ikinci yarı daha çetin geçecek” dedi.
"İlk yarı çok çekişmeli geçti"
2017-18 sezonunun ilk döneminin çekişmeli geçtiğini vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, "Şu andaki rekabet iyi ve ikinci yarı daha çetin geçecek. Burada hakemlerimize güveniyorum. Hem futbolcu hem hakemler hata yapıyor ve futbol hatalar oyunu. Ancak hatalar kasıt dışı oluyor. VAR sistemi, dışarıdan mükemmel gibi görünüyor ancak futbolun doğasında hata var. Hakemliğin doğasında eğitim var. Lisan bilmek, dünya futbolunu ve eğitimleri takip etmek çok önemli. Hakemlik, güzel bir meslek oldu, özellikle profesyonellik geldikten sonra. TFF'nin bu çalışmalarını takdir ediyoruz. Riva'daki çalışmalar olsun diğer çalışmalar olsun. Başkan Demirören de ifade etti ve 47 maçta görev yapmışlar. Bu hakemlerin, Türk hakemliğini daha üst noktaya taşıyacağına inanıyoruz. Sormuşlar, '30 bin kişiyi tek şeyle kim ayağa kaldırır?' Tek düdükle hakem kaldırır. Baskı ve stresle mücadele etmek çok önemli. Seyirci olsun futbolcular olsun, karakter analizi yapmanız gerekiyor. Ben de amatör kümede maç yönetirken seyirci nasıl, hangi oyuncu dirsek atar, hangisi kendini yere atar bunları takip ettim. Hakemler sahanın hakimidir. Hakem çıkar, 'Buranın hakimi benim' derse inanıyorum ki çok daha başarılı olacaktır. Eğitim seminerleri çok önemli. Ben Türk futbolunun hem kalan hem de önümüzdeki sezon çok çekişmeli geçeceğini düşünüyorum ve hakem şansı diliyorum. Ama çalışmak lazım. Eğitim almayınca, konuyu takip etmeyince, çıkacağınız maçı analiz etmeyince hata yapabilirsiniz. Bunları yaparsanız, iletişimi de kurarsanız daha iyi olur. Dünya Kupası'nda Cüneyt Çakır ve ekibi mutlaka görev yapacaktır ve öyle arzuluyoruz. Türk futbol ailesinin bu sezonu başarıyla tamamlaması dileğimiz" dedi.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:38
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Volkan Şen bombası
Toplam 23
Yorum
Madem bu kadar transfer yapacaktık niye Fatih Terim'i getirdik? Rodri-Yasin-Feghouli'yi bi kullan önce, kanat kıtlığı mı var anlamadım.
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15 dakika görüşebilir miyiz!
Toplam 7
Yorum
N0_Name Belhanda'dan beklentilerimiz çok. Bir kısmını karşılayabildi şimdiye kadar. Umarım Terim yönetiminde daha iyi bir Belhanda izleriz
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VİDEO VAR HATA YOK
Toplam 9
Yorum
Yorumcu Daha kötü olur. Video dan izleyerek taraf tutacaklar artık. Yorumcuların çoğu taraf olacak ve bahane kalmayacak. Millet futboldan soğuyacak.
“İlk yarı çok çekişmeli geçti” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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