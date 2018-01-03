Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Galatasaray, Beşiktaş derken nereye gideceği merak konusu olan Arda Turan'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz günlerde İngiliz ekipleriyle de adı anılan Arda Turan'ın Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Arda'nın Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir'le anlaşmaya vardığı belirtilirken, önümüzdeki cuma günü ise sözleşme imzalanacağı ifade edildi.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:24
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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