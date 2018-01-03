 Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!

    Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!

    Galatasaray, Beşiktaş derken nereye gideceği merak konusu olan 'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Geçtiğimiz günlerde İngiliz ekipleriyle de adı anılan 'ın Türkiye'ye döneceği öğrenildi. Arda'nın 'in ilk yarısını lider tamamlayan 'le anlaşmaya vardığı belirtilirken, önümüzdeki cuma günü ise sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN