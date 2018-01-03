Şampiyonlar Ligi'nden Vida paylaşımı
UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabından Beşiktaş'ın yeni transferi Demagoj Vida paylaşımı...
İşte Şampiyonlar Ligi resmi Twiiter adresinden yapılan o paylaşım
"Being part of Beşiktaş was something I just couldn't refuse." ??— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 3 Ocak 2018
Croatian defender Domagoj Vida has signed a four-and-a-half-year deal with the Black Eagles. ? #UCL https://t.co/gC6ZPlDO6i
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:32
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
Şampiyonlar Ligi'nden Vida paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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