 Şampiyonlar Ligi'nden Vida paylaşımı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Şampiyonlar Ligi'nden Vida paylaşımı

    Şampiyonlar Ligi'nden Vida paylaşımı

    Şampiyonlar Ligi resmi Twitter hesabından 'ın yeni transferi Demagoj Vida paylaşımı...

    Şampiyonlar Ligi'nde ile karşılaşacak olan temsilcimiz 'ın savunmaya yaptığı Vida transferi futbol dünyasında yankı buldu. UEFA Şampiyonlar Ligi resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Vida: "Beşiktaş'ın parçası olmak reddedemeyeceğim bir teklifti" "Hırvat defans ile Kara Kartallar 4,5 yıllık anlaşma imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

    İşte Şampiyonlar Ligi resmi Twiiter adresinden yapılan o paylaşım

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:32
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