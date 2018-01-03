 Beşiktaş'ta o futbolcu kadroya alınmadı! – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    'ta o futbolcu kadroya alınmadı!

    Beşiktaş'ta o futbolcu kadroya alınmadı!

    , 'ın Antalya kampı kadrosundan çıkartıldı. Siyah-beyazlı yönetim, yeni forvet transferi için yabancı oyuncu sayısını azaltmaya çalışıyordu.

    Devre arası kampı için Antalya'ya giden 'ta teknik direktör Şenol Güneş kamp kadrosuna Ukraynalı kaleci Denys Boyko'yu almadı.

    Önceki günlerde transferi için 3 kulüple görüşüldüğü belirtilen Boyko'nun kısa süre içerisinde takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:34
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