Beşiktaş'ta o futbolcu kadroya alınmadı!
Denis Boyko, Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosundan çıkartıldı. Siyah-beyazlı yönetim, yeni forvet transferi için yabancı oyuncu sayısını azaltmaya çalışıyordu.
Devre arası kampı için Antalya'ya giden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş kamp kadrosuna Ukraynalı kaleci Denys Boyko'yu almadı.
Önceki günlerde transferi için 3 kulüple görüşüldüğü belirtilen Boyko'nun kısa süre içerisinde takımdan ayrılmasının beklendiği ifade edildi.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:34
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
Beşiktaş'ta o futbolcu kadroya alınmadı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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