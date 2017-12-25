 Osmanlı ve Akhisar’da 4’er eksik var – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Osmanlı ve Akhisar’da 4’er eksik var

    Osmanlı ve Akhisar’da 4’er eksik var
    Süper Lig'de 17. haftanın ve ilk yarının son maçında Osmanlıspor, Akhisarspor'u konuk edecek. Evinde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Başkent ekibi, 8 maçtır kazanamayan son 2 karşılaşmadan puansız ayrılan Ege ekibini saat 20.00'de ağırlayacak. İki takımda da eşit olan eksik oyuncu sayısının fazlalığı dikkat çekiyor. Morsarılılarda Sadeghian ve kaleci Hakan sakat, Serdar ile Tugay cezalı. Akigo'da ise Henrique ve Larsson sakat, Lopes ile Caner cezalı.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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