Osmanlı ve Akhisar’da 4’er eksik var

Süper Lig'de 17. haftanın ve ilk yarının son maçında Osmanlıspor, Akhisarspor'u konuk edecek. Evinde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Başkent ekibi, 8 maçtır kazanamayan son 2 karşılaşmadan puansız ayrılan Ege ekibini saat 20.00'de ağırlayacak. İki takımda da eşit olan eksik oyuncu sayısının fazlalığı dikkat çekiyor. Morsarılılarda Sadeghian ve kaleci Hakan sakat, Serdar ile Tugay cezalı. Akigo'da ise Henrique ve Larsson sakat, Lopes ile Caner cezalı.