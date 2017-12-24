Taraftarın penaltı isyanı

Karşılaşmanın 26. dakikasında rakip ceza sahasında yapılan ortaya hareketlenen Giuliano yerde kalmıştı. Konyasporlu Ali Turan'ın markajında olan Brezilyalı yıldız, bu pozisyonda penaltı beklerken, hakem Fırat Aydınus devam kararı verdi. Sarı-lacivertli taraftarlar da kararın ardından sosyal medyada isyan etti. Kısa süre içinde penaltı tartışması twitterda en çok konuşulanlar arasına girdi.