Lucescu, Kasımpaşa’da

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcıları, Kasımpaşa-Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

Kasımpaşa'nın Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmayı Milli Takım heyeti de takip etti. Türk takımlarının ligde ve Avrupa'da oynadığı birçok maçı takip etmeye çalışan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan haftanın önemli müsabakasını protokolden takip etti. Maçı ayrıca Lucescu'nun yardımcılığını yapan Tayfun Havutçu da izledi.