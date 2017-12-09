 Lucescu, Kasımpaşa’da – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Lucescu, Kasımpaşa’da

    Lucescu, Kasımpaşa’da

    A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcıları, Kasımpaşa-Trabzonspor maçını tribünden takip etti.

    Kasımpaşa'nın Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'u ağırladığı karşılaşmayı Milli Takım heyeti de takip etti. Türk takımlarının ligde ve Avrupa'da oynadığı birçok maçı takip etmeye çalışan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan haftanın önemli müsabakasını protokolden takip etti. Maçı ayrıca Lucescu'nun yardımcılığını yapan Tayfun Havutçu da izledi.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:33
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