Gol düellosu Göztepe'nin

Süper Lig'e bu sezon yükselen ve gösterdiği performansla alkış toplayan Göztepe, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaştı. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan konuk ekip 6. dakikada Kadu'yla öne geçti: 1-0 bu gole 14. dakikada Mickael Pereira ile cevap veren Yeni Malatyaspor skora denge getirdi: 1-1 İlk yarı bitmeden 33'te Selçuk Şahin ve 45'te Rajko Rotman ile iki gol daha bulan Tamer Tuna'nın öğrencileri soyunma odasına 3-1 önde gitti.

İkinci yarıda ev sahibi takım kazanılan penaltıyı 64. dakikada Khalid Boutaib ile 3-1'e getirse de mücadele başka gol olmadı ve Göztepe, 15. haftayı galibiyetle tamamladı ve puanını 27'ye yükselterek maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir'le olan puan farkını 3'e indirdi.

4 MAÇTI KAYBETMİYOR

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a evinde 3-1 yenilen Göztepe, bu maçtan sonra yaptığı 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.