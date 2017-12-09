 Gol düellosu Göztepe'nin – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Gol düellosu 'nin

    Gol düellosu Göztepe'nin

    Süper Lig'in 15. haftasında sezonun flaş takımı , 'la deplasmanda karşılaştı. Tam 5 golün olduğu düelloda kazanan Göztepe oldu: 3-2

    Süper Lig'e bu sezon yükselen ve gösterdiği performansla alkış toplayan , 'la deplasmanda karşılaştı. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan konuk ekip 6. dakikada Kadu'yla öne geçti: 1-0 bu gole 14. dakikada Mickael Pereira ile cevap veren Yeni Malatyaspor skora denge getirdi: 1-1 İlk yarı bitmeden 33'te Selçuk Şahin ve 45'te Rajko Rotman ile iki gol daha bulan Tamer Tuna'nın öğrencileri soyunma odasına 3-1 önde gitti.

    İkinci yarıda ev sahibi takım kazanılan penaltıyı 64. dakikada Khalid Boutaib ile 3-1'e getirse de mücadele başka gol olmadı ve Göztepe, 15. haftayı galibiyetle tamamladı ve puanını 27'ye yükselterek maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir'le olan puan farkını 3'e indirdi.

    4 MAÇTI KAYBETMİYOR
    Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a evinde 3-1 yenilen Göztepe, bu maçtan sonra yaptığı 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:24
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