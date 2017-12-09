Gol düellosu Göztepe'nin
Süper Lig'in 15. haftasında sezonun flaş takımı Göztepe, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaştı. Tam 5 golün olduğu düelloda kazanan Göztepe oldu: 3-2
Süper Lig'e bu sezon yükselen ve gösterdiği performansla alkış toplayan Göztepe, Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaştı. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan konuk ekip 6. dakikada Kadu'yla öne geçti: 1-0 bu gole 14. dakikada Mickael Pereira ile cevap veren Yeni Malatyaspor skora denge getirdi: 1-1 İlk yarı bitmeden 33'te Selçuk Şahin ve 45'te Rajko Rotman ile iki gol daha bulan Tamer Tuna'nın öğrencileri soyunma odasına 3-1 önde gitti.
İkinci yarıda ev sahibi takım kazanılan penaltıyı 64. dakikada Khalid Boutaib ile 3-1'e getirse de mücadele başka gol olmadı ve Göztepe, 15. haftayı galibiyetle tamamladı ve puanını 27'ye yükselterek maç fazlasıyla lider Medipol Başakşehir'le olan puan farkını 3'e indirdi.
4 MAÇTI KAYBETMİYOR
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'a evinde 3-1 yenilen Göztepe, bu maçtan sonra yaptığı 4 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:24
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Tudor diken üstünde
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basın ve idare heyetiyle bu kadar yıpratılan bir TD,, nasıl dogru düşünebilir, faydalı olabilirki ? Yazik ettiler adamada, KarabükSpor'ada.
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 82
Yorum
hakan vardar ovasında halaya durmasaydın sende avrupa da olsaydın da seninle de gurur duysaydık bizden başkası var mı şu an ülkeyi temsil eden
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Süper Lig'e dönüyor!..
Toplam 21
Yorum
Düsseldorf'lu Fb kongre üyesiyse,, "ÇIKARIRIZ" diye mesaj gönderirler, O'da GELMEZ !
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