Kalecilerin gecesi

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı kazanmak için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede kalecilere büyük iş düşecek. Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un performansı derbide sonucu belirleyecek. Sarıkırmızılı takımda bu sezon 10 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi ve 1 Turkcell Süper Kupa maçına çıkan Uğurcan, söz konusu karşılaşmaların 6'sında kalesini gole kapatırken 16 gole engel olamadı. Ederson, bu sezon sarı-lacivertli formayla 11 Süper Lig, 6 Avrupa Ligi ve 1 Süper Kupa karşılaşmasında yer aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 14 kez topu filelerinden çıkaran Brezilyalı kaleci, 9 maçta kalesini gole kapattı.
