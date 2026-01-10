Kalecilerin gecesi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Turkcell Süper Kupa finalinde bu akşam oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinde gözler iki takımın file bekçileri Uğurcan Çakır ve Ederson’un üzerinde olacak.

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı kazanmak için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede kalecilere büyük iş düşecek. Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un performansı derbide sonucu belirleyecek. Sarıkırmızılı takımda bu sezon 10 Süper Lig, 6 Şampiyonlar Ligi ve 1 Turkcell Süper Kupa maçına çıkan Uğurcan, söz konusu karşılaşmaların 6'sında kalesini gole kapatırken 16 gole engel olamadı. Ederson, bu sezon sarı-lacivertli formayla 11 Süper Lig, 6 Avrupa Ligi ve 1 Süper Kupa karşılaşmasında yer aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 14 kez topu filelerinden çıkaran Brezilyalı kaleci, 9 maçta kalesini gole kapattı.

