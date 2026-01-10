Dostluk&Saygı

Turkcell Süper Kupa öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ortak basın toplantısı düzenledi. Okan Buruk, "Hep beraber olduğumuz için mutluyuz. Bir önceki finalde bir arada olamadık. Fenerbahçe yönetimine, teknik direktörüne ve oyuncusuna teşekkür ederim. Güzel maç olsun. Dostluk içinde geçmesi önemli. Rekabet saha içinde kalsın. En büyük dileğim bu. Yeni formatta iki takım da kupayı çok istediğini yarı finalde gösterdi. İki takım da kazanmaya oynayacak. Zevkli ve çekişmeli geçecek" dedi.

FİNAL İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Domenico Tedesco, "2026'nın ilk maçında kazanarak başladık. Finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Bu maçı oynamak için sabırsızlanıyoruz. Fenerbahçe ile ilk finalim, mutluyum. Herkes pozitif. Talisca geri döndü. Guendouzi takımla ilk kez çalıştı. Guendouzi en iyi zamanında geldi. İlk 11'de olup olmayacağına karar vereceğiz. Mert Günok da yeni geldi. Takım olarak sabırsızlanıyoruz. Bu sezon ilk derbiye bakacak olursanız, çok iyi ve güzel bir maçtı. İki takım çok kaliteli. Rekabet iyidir. Rekabet olmasa, futbol ilginç olmaz. Saygı çok önemli" ifadelerini kullandı.

BİZİM VE KULÜP İÇİN ÖNEMLİ

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, kupayı istediklerini söyledi. İcardi, "Finaller bizim ve kulüp için önemli. Son yıllarda şampiyonluklar yaşadık. Bu kez yine kupayı almak istiyoruz. Güzel bir maç izletmek istiyoruz. Bu kupa camia için çok önemli, kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

BURAYI HAK ETTİK, MUTLUYUZ

Fenerbahçe'nin sağ beki Semedo, finalden umutlu olduklarını belirtti. Semedo, "Finalde olduğumuz için çok mutluyuz. Samsun'a karşı iyi oynadık ve burayı hak ettik. Güzel bir maç olsun ve sadece futbol konuşulsun. Bu finale iyi hazırlandık. İyi transferler yaptık. En son 2014'te kazanılmış bir kupa, umarım yeniden kazanırız" yorumunu yaptı.