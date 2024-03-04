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11 Nisan Stadı'nda Süper Kupa finali için bakım ve tadilat başladı!

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat çalışmalarına başladıklarını bildirdi. İşte detaylar...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 15:49 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 15:49
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11 Nisan Stadı'nda Süper Kupa finali için bakım ve tadilat başladı!

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçı hazırlıkları kapsamında 11 Nisan Stadı'nda bakım ve tadilat çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Vali Şıldak, makamında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynatılması yönünde karar vermesinin hemen ardından kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Şanlıurfa'da ağırlayacak olmanın heyecanının tüm şehirde hissedildiğini vurgulayan Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

"Karşılaşma, içerisinde ulaşım, konaklama, trafik gibi pek çok konuyu barındıran bir hazırlık süreci. Geçen hafta TFF yetkilileriyle bir toplantı yaptık. İlave tedbirler almamız gerekiyor. Stadımızda küçük bir bakım ve tadilat faaliyetlerine de başladık. Soyunma odaları ve tribünlerde bir kısım iyileştirmeler daha yapıyoruz. Organizasyonun şehrimizde kusursuz olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. İlimizden bir heyet federasyon ile organizasyonun detaylarını görüşmek için şu anda İstanbul'da bulunuyor ve içerisinde iki kulüp yetkililerinin de bulunduğu toplantı yapılacak. Sonrasında ise hemen önümüzdeki hafta başında bir Spor Güvenlik Kurulu toplantısı daha yapacağız. Federasyonumuza bu maçı kentimize verdikleri için tekrar teşekkür ediyorum."

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