TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye döndü. Büyükekşi, havaalanında bir gazetecinin "Son 20 gün içinde bir kulüp başkanı FIFA hakemi dövdü, bir başkan Süper Lig takımını sahadan çekti ve Süper Kupa oynanamadı ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim" yanıtını verdi.

'HERKESE İYİ SENELER'

Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından TFF kafilesi de yurda dönüş yaptı. TFF Başkanı Büyükekşi, "Herkese iyi seneler diliyorum. Gerekli açıklamayı zaten dün yaptık" dedi. Büyükekşi sağlığıyla ilgili soruya ise "Daha iyiyim" dedi.