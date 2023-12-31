Muhteşem karşılama

Fenerbahçe kafilesi, Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından dün sabah saatlerinde İstanbul'a döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen çok sayıda taraftar, takımlarını coşkuyla karşıladı. Futbolseverler, başkan Ali Koç, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular. Ellerinde bayraklarla takıma destek veren taraftarlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratı yaptılar. Teknik direktör İsmail Kartal da takım otobüsünden taraftarlara seslenerek, "Tüm taraftarlara buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray kafilesini de İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda taraftar coşkuyla karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftar ellerinde bayraklarla teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundular. Futbolseverler, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde tezahüratlarda bulundular. Ayrıca taraftarlar takımlarını beklerken andımızı da okudular. Teknik direktör Okan Buruk, havalimanı çıkışında yaptığı kısa açıklamada, "Gerekli açıklamayı TFF ve kulüpler yaptı" ifadelerini kullandı. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da sarı-kırmızılı kafileyi karşılamak üzere havalimanına geldi.