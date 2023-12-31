Yalanlara itibar etmeyin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen G.Saray-F.Bahçe karşılaşmasına yönelik, milletin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında yoğun bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalındığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu bilgi kirliliğinin, hem bazı kesimlerin milletimizin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yıpratıcı sistematik dezenformasyon faaliyetleri kapsamında hem de kimi kesimlerin bilgi eksikliği sonucu ortaya çıktığı belirlenmiştir. Dolayısıyla toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden dezenformasyon faaliyetlerine karşı, yaşanan gelişmelerin ele alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur" değerlendirmesinde bulundu. TFF'nin Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine ek gelir sağlama önerisinde bulunarak bir teklif hazırladığı aktarılan açıklamada, "İki kulüp başkanı, Ağustos 2023 tarihinde Süper Kupa finali için TFF'ye vekalet vermiştir. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının en iyi teklifi veren Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması, tamamen kulüpler ve TFF tarafından ortak bir kararla belirlenmiş ve organize edilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

İSTİKLAL MARŞI İÇİN UZLAŞILMIŞTI

ORTAK kararın ardından maçın 29 Aralık saat 20.45'te oynanmasının planlandığı, maç organizasyonun öncesinde TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ve esaslara ilişkin 20 Ekim 2023'te bir protokol üzerinde mutabakata varıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Sözleşmede FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı belirtilmiştir. TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri, söz konusu müsabakanın bir milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır. Kulüpler, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir. Suudi Arabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir."

BAYRAKLARIN STADA ALINMADIĞI YALAN

Açıklamada, bu gelişmeler sonucu konunun Türkiye kamuoyunda sosyal medyada gündeme geldiği ve dezenformasyon üretildiğinin saptandığı bildirilen açıklamada, devlet kurumları ve milletin değerlerine yönelik tasvip edilmesi mümkün olmayan hakaretamiz ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi. "Maç başlarken İstiklal Marşı okunmayacağı ve Türk bayraklarının sahaya alınmadığı" iddialarının taraflardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Dezenformasyonla Mücadele Merkezince yalanlandığına da işaret edilen açıklamada, ayrıca Türkiye kamuoyunda tartışmalar sürerken kulüpler ile TFF'nin ortak bir açıklamayla maçın ertelendiğini duyurduklarına dikkat çekildi. Açıklamada, "Süper Kupa müsabakasının ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe takımlarının kafileleri bu sabah (dün) itibarıyla yurda dönmüştür. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülmeye çalışılan dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.

GEREĞİ YAPILIYOR!

.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından sosyal medya platformları üzerinden uygunsuz paylaşımlar yapan hesapların takip edildiğini bildirdi. Yerlikaya manevi değerleri aşağılamaya çalışan Ö.B.Ç. isimli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-3" başlığıyla yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir.