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TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa finali açıklaması!

Son dakika spor haberleri: Turkcell Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 22:03 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 22:30
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TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa finali açıklaması!

Turkcell Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama geldi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Kamuoyuna duyurulur Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Spor Kulübü Galatasaray Spor Kulübü...

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