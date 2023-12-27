Haberler Fenerbahçe Yapay zeka derbi tahminini açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak?

Yapay zeka derbi tahminini açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak?

Son dakika spor haberi: Turkcell Süper Kupa finalinde geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak müsabakada galip gelen taraf kupayı müzesine götürecek. Yapay zeka, Galatasaray - Fenerbahçe maçı tahminini yaptı ve kupayı kazanacak takımı açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:32 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:46
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Yapay zeka derbi tahminini açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanacak mücadele heyecanla bekleniyor.

Yapay zeka derbi tahminini açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak?

Google'ın yapay zeka yazılımı Bard'dan maçla ilgili dikkat çekici bir tahmin geldi.

Yapay zeka derbi tahminini açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak?

Yapay zekaya göre lig maçına oranla bizi gollü bir karşılaşma bekliyor.

Yapay zeka derbi tahminini açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak?

Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 berabere bitecek ve mücadele seri penaltı atışlarına gidilecek.

Yapay zeka derbi tahminini açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak?

Galatasaray, seri penaltı atışları sonrası Fenerbahçe'yi mağlup edecek Süper Kupa şampiyonu da olacak.

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