Yapay zeka derbi tahminini açıkladı! Süper Kupa'yı kim kazanacak?
Son dakika spor haberi: Turkcell Süper Kupa finalinde geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak müsabakada galip gelen taraf kupayı müzesine götürecek. Yapay zeka, Galatasaray - Fenerbahçe maçı tahminini yaptı ve kupayı kazanacak takımı açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:32 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:46
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Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 berabere bitecek ve mücadele seri penaltı atışlarına gidilecek.
Galatasaray, seri penaltı atışları sonrası Fenerbahçe'yi mağlup edecek Süper Kupa şampiyonu da olacak.
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