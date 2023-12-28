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Galatasaray ile Fenerbahçe 399. kez karşı karşıya gelecek!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray ile Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçıyla tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 114 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 148-127, gol sayısında da 540-496 üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 11:42
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Galatasaray ile Fenerbahçe 399. kez karşı karşıya gelecek!

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Turkcell Süper Kupa maçıyla tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Türkiye Kupası şampiyonu sarı-lacivertliler, yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak.

Müsabaka, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabetteki 399. karşılaşma olacak.

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

SÜPER KUPA'DA 7. RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana Cumhurbaşkanlığı Kupası, Devlet Başkanlığı Kupası ve Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyon, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 6. kez karşı karşıya getirdi.

Kazanan takımın kupa ulaştığı maçta taraflar üçer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İki ekip arasındaki Süper Kupa maçları ve sonuçları şöyle:

Sezon Maç Skor
1972-1973 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1
1984-1985 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (4-2 pen.)
1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0
2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2
2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0
2013-2014 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2 Pen.)

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 4, Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.

Söz konusu derbiler sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 6 gol bulabildi.

Taraflar arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-FB)
14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1
28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0
23.02.2020 Ülker Süper Lig 3-1
27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0-0
06.02.2021 Ülker Süper Lig 1-0
21.11.2021 Nef Süper Lig 1-2
10.04.2022 Ülker Süper Lig 0-2
08.01.2023 Ülker Süper Lig 3-0
04.06.2023 Nef Süper Lig 3-0
24.12.2023 Ülker Süper Lig 0-0

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