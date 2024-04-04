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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu

Son dakika spor haberleri: 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finalinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 13:12 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 13:25
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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi Volkan Bayarslan oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak maçta düdük çalacak Volkan Bayarslan'ın yardımcıları Serkan Ok ve Serkan Olguncan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Burak Şeker yapacak.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

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