Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'nin hayranından imza sırasında cesur hareket!

İspanya La Liga devi Barcelona'nın altyapısı La Masia'den yetişen ve son yılların en önemli genç yıldızlarından olan Gavi, kendisini Katalan ekibine bağlayan 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.
ŞAŞKINA DÖNDÜ
60 milyon Euro piyasa değerine sahip olan 18 yaşındaki futbolcu için Camp Nou'da düzenlenen törende, imza almaya gelen bir kadın hayranı Gavi'ye üzerinde telefon numarası ve Instagram adresinin bulunduğu bir kağıt uzattı.
Kağıdı geri çevirmeyen genç futbolcu, kadın hayranıyla fotoğraf çektirdi.