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Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'nin hayranından imza sırasında cesur hareket!

Barcelona genç yıldızı Gavi ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde genç oyuncunun hayranı sürpriz bir harekete imza attı. Genç oyuncu neye uğradını şaşırdı. İşte o anlar...

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 11:06
Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'nin hayranından imza sırasında cesur hareket!

İspanya La Liga devi Barcelona'nın altyapısı La Masia'den yetişen ve son yılların en önemli genç yıldızlarından olan Gavi, kendisini Katalan ekibine bağlayan 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.

Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'nin hayranından imza sırasında cesur hareket!

ŞAŞKINA DÖNDÜ

60 milyon Euro piyasa değerine sahip olan 18 yaşındaki futbolcu için Camp Nou'da düzenlenen törende, imza almaya gelen bir kadın hayranı Gavi'ye üzerinde telefon numarası ve Instagram adresinin bulunduğu bir kağıt uzattı.

Barcelona'nın genç yıldızı Gavi'nin hayranından imza sırasında cesur hareket!

Kağıdı geri çevirmeyen genç futbolcu, kadın hayranıyla fotoğraf çektirdi.

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