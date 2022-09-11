Haberler Spor Magazin Francesco Totti'den ihanet itifarı! "Ağladım depresyona girdim"

Francesco Totti'den ihanet itifarı! "Ağladım depresyona girdim"

Roma'nın efsanevi futbolcusu Francesco Totti'den aldatılma itirafı geldi. Totti 20 yıllık eşi Ilary Blasi ile evliliklerinin nasıl bittiğini detaylı bir şekilde anlattı.

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 15:48 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 15:49
Francesco Totti'den ihanet itifarı! "Ağladım depresyona girdim"

Roma'nın efsanevi futbolcusu Totti, 20 yıllık eşi Ilary Blasi ile evliliklerinin neden bittiğini açıkladı. Acı çektiğini aktaran Totti, İlk ihanet eden ben değildim. Geçen yıl Eylül ayında Ilary'nin hayatında birden fazla kişi olduğu söylentileri ulaştı bana ama bu bana imkansız görünüyordu. Güvendiğim kişilerden uyarı alınca telefonuna baktım ve o mesajları gördüm." dedi.

İSMİNİ SÖYLEMECEĞİM
"Ilary'nin ilişki yaşadığı kişilerden biri çok farklı bir dünyaya aitti, ismini söylemeyeceğim. Bu bir şoktu. Sadece Ilary'nin başka birine sahip olması değil; ama böyle bir adamla ilgilenmesi de...

ACI ÇEKTİM
O mesajları gördükten sonra her şeyi içime attım. Kimseye söylemedim, 11 yaşımdan beri yanımda olan arkadaşım Vito Scala'ya bile. Buna göz yuman biri değilim ama görmezden gelmeyi tercih ettim. Ailemi bozmamak, çocukları korumak için... Köpek gibi acı çektim.

ARTIK UYUYAMIYORUM

"Ilary bana demişti ki; Bu yıl Milano'da biraz daha fazla kalacağım, Roma'ya daha az gideceğim ve ben de buna inandım...Söylentilerin doğru olmadığını umdum. Sonra gerçekleri öğrendim ve bu beni depresyona soktu. Artık uyuyamıyordum. İlk başta ne ona ne de çocuklarına doğruyu söyleyemedim; çünkü hala her şeyi kurtarmayı umuyordum... Ama sonra Ilary'ye bu adamı sordum. İlk başta inkar etti. Sonra bildiğimi fark etti ve bana o adamla sadece bir kahve içmek için görüştüklerini söyledi. Ona gerçekten aşıktım." ifadelerini kullandı

DİĞER
Son dakika: Mauro Icardi, Galatasaray'a transferini anlattı! Christophe Galtier'den Icardi yorumu...
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Bir Küçük Gün Işığı'nın Fırat'ı Berk Oktay evlendi! Temsili nikah memuru bakın kim oldu
F.Bahçe'de Arda Güler zirvesi!
Ghezzal sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zehra Güneş'in sevgilisinden romantik paylaşım
Zidane saç ektirmek için İstanbul'a geldi!
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 11 Eylül 2022 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 11 Eylül Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
Bugün hava nasıl olacak? Son dakika hava durumu
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta Cremonese'ye takıldı! Atalanta Cremonese'ye takıldı! 15:48
Totti: Ağladım depresyona girdim Totti: Ağladım depresyona girdim 15:47
Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! Cimbom'da iki yıldıza zam kapıda! 15:25
F.Bahçe Rennes hazırlıklarını sürdürüyor! F.Bahçe Rennes hazırlıklarını sürdürüyor! 14:52
Kasımpaşa - Galatasaray maçı hangi kanalda? Kasımpaşa - Galatasaray maçı hangi kanalda? 14:50
Beşiktaş ile Başakşehir 32. randevuda! Beşiktaş ile Başakşehir 32. randevuda! 14:47
Daha Eski
"Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz" "Dünya Şampiyonası'na en hazır şekilde gitmek istiyoruz" 14:43
Büyük tepki! "F.Bahçe tarafından küçük düşürüldüler" Büyük tepki! "F.Bahçe tarafından küçük düşürüldüler" 14:19
F.Bahçe'de Arda Güler zirvesi! F.Bahçe'de Arda Güler zirvesi! 13:27
Toprak Razgatlıoğlu zirvede! Toprak Razgatlıoğlu zirvede! 12:58
Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman? Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman? 12:56
Kasımpaşa - Galatasaray maçı detayları! Kasımpaşa - Galatasaray maçı detayları! 12:42