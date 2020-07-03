Formula 1'in eski patronu Ecclestone 89 yaşında baba oldu!
Formula 1'in eski sahibi Bernie Ecclestone, 89 yaşında 4'üncü kez baba oldu.
Milyarder iş insanı ve Formula 1'in eski sahibi Bernie Ecclestone, 89 yaşında 4'üncü kez baba oldu. 44 yaşındaki eşi Fabiana Flosi'nin İsviçre'de dünyaya getirdiği bebeğe 'Ace' ismi verildi. Fabiana, "Çok kolay oldu. Tanrı'ya şükürler olsun" dedi. Erkek çocuk sahibi olan Ecclestone'un ilk evliliğinden 65 yaşında Deborah isminde; ikinci eşi olan eski model Hırvat Slavica Radic'ten ise 36 yaşında Tamara ve 31 yaşında Petra isminde üç kızı da bulunuyor.
Ecclestone, dünyada en yaşlı baba olma sevinci yaşayan ikinci isim. 96 yaşında çocuk sahibi olan Hindistanlı Ramjit Raghav ise dünyadaki en yaşlı baba olan kişi.
- 03.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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