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03 Temmuz 2020, Cuma
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Formula 1'in eski patronu Ecclestone 89 yaşında baba oldu!

Formula 1'in eski patronu Ecclestone 89 yaşında baba oldu!

Formula 1'in eski sahibi , 89 yaşında 4'üncü kez baba oldu.

Milyarder iş insanı ve Formula 1'in eski sahibi , 89 yaşında 4'üncü kez baba oldu. 44 yaşındaki eşi Fabiana Flosi'nin 'de dünyaya getirdiği bebeğe 'Ace' ismi verildi. Fabiana, "Çok kolay oldu. Tanrı'ya şükürler olsun" dedi. Erkek çocuk sahibi olan Ecclestone'un ilk evliliğinden 65 yaşında Deborah isminde; ikinci eşi olan eski model Hırvat Slavica Radic'ten ise 36 yaşında Tamara ve 31 yaşında Petra isminde üç kızı da bulunuyor.

Ecclestone, dünyada en yaşlı baba olma sevinci yaşayan ikinci isim. 96 yaşında çocuk sahibi olan Hindistanlı Ramjit Raghav ise dünyadaki en yaşlı baba olan kişi.

  1. 03.07.2020
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