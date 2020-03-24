Ramazan Çimen ASKF başkan adayı
Adana spor camiasının yakından tanıdığı sanayici-iş adamı Ramazan Çimen, ASKF başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Çimen, “2020 Eylül ayında gerçekleştirilecek olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanlığına tecrübem, bilgim ve tüm enerjim ile adayım” dedi.
ASKF Başkan Adayı Ramazan Çimen, sporun her dalının toplum içinde bir değer olduğunu ve bu değeri de korumanın gerektiğine inandığını söyledi. Çimen, öncelikle barış, hoşgörü, huzur ortamının hiçbir şekilde bozulmamasının şart olduğunu ve bu yolun da sevgiden, saygıdan geçtiğini, adalet ararken de adil olunmasına inandığının altını çizdi.
Ramazan Çimen, ASKF başkan adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verdi:
"Hedefimiz Adana sporunun daha yukarılara taşımak ve istikrarlı bir şekilde ülke klasmanında en üstlere taşımaktır. Bunun içinde omuz omuza çalışmak gerekmektedir. Hiçbir zaman spora siyaseti alet etmeyeceğiz kulüpler arasında ayrımcılık yapmayacağız. Kulüpleri birbirine kırdırmayacağız ileriki dönemlerde vaatlerimizi basın açıklaması yaparak kamuoyuna duyuracağız. 12 yıl yöneticilik yaptığım ASKF'de yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Yapamayacağım hiçbir vaadi vermeyeceğiz, ilk icraat olarak herkesin aday olabilmesinin önüne açarak tüzüğün 34. Maddesini değiştireceğiz ve bu vaadimiz noter tasdikli olup, önceki yönetimler gibi lafta kalmayacak. Başarının birlik ve beraberlikte geldiğini bilen biri olarak çok çalışıp kulüplerimizin tesis, sağlık, vasıta, spor malzemesi, nakdi yardım, sponsorluk gibi sorunlarını kendi sorunumuz olarak bileceğiz ve ona göre çalışacağız."
- 24.03.2020
- Milli yelkenci Alican Kaynar, dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi
- Şok gerçek ortaya çıktı! Wuhan takımı İstanbul'a gelmiş
- Flaş transfer! Trabzonsporlu Ekuban için Milan...
- Bayern Münih'li futbolcular maaşlarında indirime gidiyor!
- Son dakika: Kızı Buse Terim açıkladı! İşte Fatih Terim'in son durumu
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a geçmiş olsun mesajları
- Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
- Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
- Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...
- Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Borussia Dortmund kancası
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ramazan Çimen ASKF başkan adayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.