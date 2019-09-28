Rio Ferdinand Muğla'da evlendi

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden, eski Manchester United'lı Rio Ferdinand (40) ile oyuncu Kate Wright (27), Muğla'nın Marmaris ilçesinde evlendi.

Lorenz, Tate ve Tia adındaki çocuklarının annesi Rebecca'yı kanser hastalığı nedeniyle kaybettikten sonra futbolu bırakan defans oyuncusu Rio Ferdinand, mutluluğu tekrar yakaladı. Rio Ferdinand ile oyuncu nişanlısı Kate Wright, dün akşam Marmaris'teki bir otelde dünya evine girdi.

Çiftin düğün seremonisine birçok ünlü isim de eşlik etti ancak cep telefonlarının toplatılması nedeniyle henüz düğünden kareler basına yansımadı. Ferdinand, iki hafta önce Türkiye'ye gelerek düğünü için yer bakmış en sonunda Muğla'da karar kılmıştı.



