Rio Ferdinand Muğla'da evlendi
Manchester United'ın eski kaptanlarından Rio Ferdinand, nişanlısı Kate Wright ile Muğla'da dünya evine girdi. Eski İngiliz yıldız, bir önceki eşi Rebecca'yı kanserden kaybetmişti.
İngiliz futbolunun efsane isimlerinden, eski Manchester United'lı Rio Ferdinand (40) ile oyuncu Kate Wright (27), Muğla'nın Marmaris ilçesinde evlendi.
Lorenz, Tate ve Tia adındaki çocuklarının annesi Rebecca'yı kanser hastalığı nedeniyle kaybettikten sonra futbolu bırakan defans oyuncusu Rio Ferdinand, mutluluğu tekrar yakaladı. Rio Ferdinand ile oyuncu nişanlısı Kate Wright, dün akşam Marmaris'teki bir otelde dünya evine girdi.
Çiftin düğün seremonisine birçok ünlü isim de eşlik etti ancak cep telefonlarının toplatılması nedeniyle henüz düğünden kareler basına yansımadı. Ferdinand, iki hafta önce Türkiye'ye gelerek düğünü için yer bakmış en sonunda Muğla'da karar kılmıştı.
- 28.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
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Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Rio Ferdinand Muğla'da evlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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