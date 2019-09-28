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28 Eylül 2019, Cumartesi
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Muğla'da evlendi

Rio Ferdinand Muğla'da evlendi

'ın eski kaptanlarından , nişanlısı ile Muğla'da dünya evine girdi. Eski İngiliz yıldız, bir önceki eşi Rebecca'yı kanserden kaybetmişti.

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden, eski 'lı (40) ile oyuncu (27), Muğla'nın ilçesinde evlendi.

Lorenz, Tate ve Tia adındaki çocuklarının annesi Rebecca'yı kanser hastalığı nedeniyle kaybettikten sonra futbolu bırakan defans oyuncusu Rio Ferdinand, mutluluğu tekrar yakaladı. Rio Ferdinand ile oyuncu nişanlısı Kate Wright, dün akşam Marmaris'teki bir otelde dünya evine girdi.

Çiftin düğün seremonisine birçok ünlü isim de eşlik etti ancak cep telefonlarının toplatılması nedeniyle henüz düğünden kareler basına yansımadı. Ferdinand, iki hafta önce Türkiye'ye gelerek düğünü için yer bakmış en sonunda Muğla'da karar kılmıştı.


  1. 28.09.2019
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