İşte sosyal medyanın gündemi (25 Ocak 2018)
Cenk Tosun, San Francisco'da
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:18
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
orhan tff yine iş başında skandalları izleyin maç zamanı
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
KaradenizSamsun Yazıklar olsun ilk macta fb-bjk macında bjk katleden hakemi maca verdiler 40 bin seyirciyi germek için hata yaparsa FEDERASYON HESABINI ÖDER
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
Serdar fenerbahçenin kadrolu hakemi...
İşte sosyal medyanın gündemi (25 Ocak 2018) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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