Messi'ye şok! Gözaltı...
Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ağabeyi gözaltına alındı.
Messi'nin ağabeyi Matias Horacio Messi, izinsiz ateşli silah bulundurmaktan tutuklandı.
Bir teknede üzerinde kan lekesiyle .308 kalibrelik bir tabanca bulunması sonrası tutuklanan Horacio Messi üç buçuk tıldan sekiz yıla kadar yargılanacak.
Silahın bulunmasının ardından üzerindeki kan lekesinden alınan örnek teste gönderilmiş, lekenin yaralanma veya cinayete bağlı olup olmadığı ve olayın aslı açığa çıkarılamamıştı.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:03
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İlk peşinde
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Vaziyeti korumanın en iyi yolu maçı berabere bitirmen Rıza hoca ,ama çok zor.
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Olaylı maç sona erdi
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Uerolig şampiyonu sahanıza gelmiş size basketbol resitali sunuyor , sizin yaptığınıza bakın , trabzon seyircisi akıllanmaz.
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Müjdeyi menajeri verdi
Toplam 3
Yorum
mehmet dal tudoru gönderin acilen.teknik direktürlükle alakası yok
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