 Messi'ye şok! Gözaltı... – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Messi'ye şok! Gözaltı...

    Messi'ye şok! Gözaltı...

    Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin ağabeyi gözaltına alındı.

    Messi'nin ağabeyi Matias Horacio Messi, izinsiz ateşli silah bulundurmaktan tutuklandı.

    Bir teknede üzerinde kan lekesiyle .308 kalibrelik bir tabanca bulunması sonrası tutuklanan Horacio Messi üç buçuk tıldan sekiz yıla kadar yargılanacak.

    Silahın bulunmasının ardından üzerindeki kan lekesinden alınan örnek teste gönderilmiş, lekenin yaralanma veya cinayete bağlı olup olmadığı ve olayın aslı açığa çıkarılamamıştı.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:03
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