Birçok krizden çıktım

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Pazar günü oynayacakları ve ligin alt sırasını belirleyecek Bodrum FK maçı öncesinde kırmızı- beyazlılara umut dağıttı. Bodrum maçının final niteliğinde olacağını belirten Rıza Çalımbay, "Bundan sonraki tüm maçlar final niteliğinde. Bu noktada taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Taraftar ne kadar fazla olursa, biz de o kadar güçlü oluruz. Onlardan desteği kesinlikle bekliyoruz" dedi. 22 yıllık teknik direktörlük kariyerinde birçok kriz anında sorumluluk aldığını hatırlatan Çalımbay, "Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktörüm. Çok takımla çalıştım, birçok kriz ortamından başarıyla çıktım. Oyuncularımıza güveniyorum. Tek eksiğimiz zaman ve transfer imkanının olmamasıydı. Ancak hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Kalan üç maçı kazanmak için her şeyi yapacağız" diye iddialı konuştu.