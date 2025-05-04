CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Sivasspor Net Global Sivasspor'da istifa! Galatasaray maçının ardından...

Net Global Sivasspor'da istifa! Galatasaray maçının ardından...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynadıkları Galatasaray maçının ardından dikkat çeken bir istifa duyurusu yaptı. İşte o açıklama...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 19:13 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 19:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Net Global Sivasspor'da istifa! Galatasaray maçının ardından...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynadıkları Galatasaray maçının ardından dikkat çeken bir istifa duyurusu yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Dün akşam oynanan Galatasaray - Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından, As Başkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir.

Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda, Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Sn. Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir.

Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine saygıyla sunarız."

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız'ın dün oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın galibiyetini çocuklarıyla birlikte kutlaması sosyal medyada gündem olmuştu.

F.Bahçe'ye Venezuelalı 10 numara!
F.Bahçe - Beşiktaş | CANLI
DİĞER
Arda Güler’den füze! Real Madrid - Celta Vigo maçında Bernabeu ayağa kalktı…
CANLI | AKM'de Özgür Özel'e tokatlı saldırı! Provokatör gözaltına alındı... AK Parti'den açıklama, Başkan Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu
Arda Güler'e El Clasico müjdesi!
Solskjaer: Oyuncularıma güvenim sonsuz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'e El Clasico müjdesi! Arda Güler'e El Clasico müjdesi! 19:04
F.Bahçe tribünlerinden derbi öncesi tepki! F.Bahçe tribünlerinden derbi öncesi tepki! 18:43
Adana Demirspor-Göztepe | CANLI Adana Demirspor-Göztepe | CANLI 18:32
Solskjaer: Oyuncularıma güvenim sonsuz Solskjaer: Oyuncularıma güvenim sonsuz 18:23
F.Bahçe - Beşiktaş | CANLI F.Bahçe - Beşiktaş | CANLI 18:18
Lille-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Lille-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? 17:44
Daha Eski
Mourinho'dan derbi öncesi flaş Maximin açıklaması! Mourinho'dan derbi öncesi flaş Maximin açıklaması! 17:43
Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 17:41
Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 17:38
Dev derbinin 11'leri belli oldu! Dev derbinin 11'leri belli oldu! 17:33
FB-BJK derbisi yayın bilgileri! FB-BJK derbisi yayın bilgileri! 17:32
Şampiyon Eskişehirspor! 3. Lig'e yükseldiler Şampiyon Eskişehirspor! 3. Lig'e yükseldiler 17:14