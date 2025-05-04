Net Global Sivasspor'da istifa! Galatasaray maçının ardından...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynadıkları Galatasaray maçının ardından dikkat çeken bir istifa duyurusu yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Dün akşam oynanan Galatasaray - Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından, As Başkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir.

Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda, Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Sn. Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir.

Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine saygıyla sunarız."

Dün akşam oynanan Galatasaray - Net Global Sivasspor karşılaşmasının ardından, As Başkanımız Mücahit Yıldız'ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda,… pic.twitter.com/x66haFvK2f — Sivasspor (@Sivasspor) May 4, 2025

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız'ın dün oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın galibiyetini çocuklarıyla birlikte kutlaması sosyal medyada gündem olmuştu.