Net Global Sivasspor - Tümosan Konyaspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Net Global Sivasspor evinde Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sivas'ta oynanan zorlu mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Charisis, Moutoussamy, Emrah, Simic, Efkan, Koita

Tümosan Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih, Pedrinho, Yusuf, Kramer

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İKİ TAKIM ARASINDA 51. RANDEVU

Kümede kalma yolunda kritik karşılaşmaya çıkacak olan Sivasspor ile Konyaspor 51. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan karşılaşmaların 18'ini Yiğidolar kazanırken, 16 mücadeleden de yeşil-beyazlılar üstün ayrıldı. İki takım arasında oynanılan 16 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Net Global Sivasspor-Tümosan Konyaspor maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.