3 maçımız da final

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın evlerinde karşılaşacakları direkt rakipleri Bodrum maçıyla birlikte kalan 3 maçlarının final gibi olacağını belirtti. Çalımbay, "Ekibimle Sivasspor'un rahat bir şekilde ligde kalacağına inanıyoruz. 'Ligde kalamayacağız' deme gibi bir durum yok" diye konuştu.

ANADOLU'NUN DİRENCİ

Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, kuruluşlarının 58. yıl dönümü için mesaj yayımladı. Eken mesajında, "58 yıl önce, 1967 yılında Sivas'ta doğan bir sevdanın, zamanla sadece bir spor kulübü değil, aidiyetin, vefanın, mücadele ruhunun ve Anadolu'nun direncinin adıdır Sivasspor" ifadelerine yer verdi.