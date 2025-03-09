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Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay'dan Rey Manaj açıklaması! Sakatlık...

Rıza Çalımbay'dan Rey Manaj açıklaması! Sakatlık...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Net Global Sivasspor, Göztepe'yi sahasında 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ev sahibi ekipte çıktığı ilk maçında galibiyet alan Rıza Çalımbay, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Çalımbay, karşılaşmada sakatlık yaşayan Rey Manaj ve Veljko Simic'in son durumu hakkında da konuştu. İşte o sözler...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 18:16
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Rıza Çalımbay'dan Rey Manaj açıklaması! Sakatlık...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kazanmaları gereken bir maçtan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, önemli bir mücadeleye çıktıklarını belirterek, "Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim de ilk maçımızdı, 3 günde oyuncularımızı hazırlamaya çalıştık. Gayet iyi şekilde onlar da çalıştı." dedi.

Maçta herkesin ne yapacağını çok iyi bildiğini belirten Çalımbay, "Taktik olarak arkadaşlarla gayet iyi şekilde güzel şeyler yaptık. Maçın başından sonuna kadar çok iyi şekilde oynadık, mücadele ettik ve çok güzel bir maç oldu." diye konuştu.

"Galibiyete ihtiyacımız vardı"

Karşılaşmada yaşanan sakatlıklara üzüldüklerini vurgulayan Çalımbay, "Sakatlıklar oldu, onlara da üzüldük. Ama dediğimiz gibi galibiyete ihtiyacımız vardı. Uzun süre maç kazanılmadığı için kalan maçlar öncesi iyi oldu. Herkes kendine geldi. Bundan sonra daha zor maçlar oynayacağız. Şimdi onlara kendimizi hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, karşılaşmada kafalarına darbe olarak sakatlanan oyuncular Rey Manaj ve Veljko Simic'in sakatlığına ilişkin ise "Rey Manaj bir gün hastanede bekleyecek. Simic'in ise kafasına dikiş atılacak. Şu an baktığımızda kötü bir şey yok." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibe destek için stadı dolduran taraftarlara teşekkür eden Çalımbay, onlara her zaman ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Oyuncularını çok iyi motive ederek maça hazırladıklarını dile getiren Çalımbay, herkesin görevini dört dörtlük yaptığını ifade etti.

"Buradan kesinlikle puan vermeden çıkmamız gerektiğini söyledik"

Çalımbay, maça iyi başladıklarını belirterek, "Buradan kesinlikle puan vermeden çıkmamız gerektiğini söyledik. Oyuncularım da bunu yaptı." dedi.

Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan'ı eleştiren Çalımbay, Göztepeli oyuncu Kuryu Matsuki'nin de gol attıktan sonra taraftarı tahrik ettiğini kaydetti.

Çalımbay, müsabakada 2 gol atma başarısı gösteren oyuncusu Bekir Turaç Böke'yi de tebrik etti ve futbolcudan beklentisinin yüksek olduğunu ifade etti.

Ligin 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçın önemine de vurgu yapan Çalımbay, "Ligde kolay maç yok. Adanaspor ve Hatayspor maçları çok zor maçlar." şeklinde görüş belirtti.

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