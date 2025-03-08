Sivasspor’da taraftar çağrısı

Sivasspor'un Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacağı kritik karşılaşmanın biletleri lise öğrencisi taraftarlar için ücretsiz olacak. Lise öğrencisi taraftarlar ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, kadın taraftarlar Sivasspor'un final gibi maçını ücretsiz izleyebilecek. Konu ile ilgili Sivasspor da sosyal medyadan, "Taraftarlarımızı, Göztepe maçında takımımızı desteklemek için tribünlere bekliyoruz" notunu paylaştı.

Göztepe Maçı Lise Öğrencisi Taraftarlarımıza Ücretsiz Olacak 9 Mart 2025 Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Net Global Sivasspor – Göztepe Trendyol Süper Lig 27. hafta karşılaşması, bu maça özel lise öğrencisi taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır.… pic.twitter.com/ngA15qynhH — Sivasspor (@Sivasspor) March 7, 2025