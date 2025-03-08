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Haberler Sivasspor Sivasspor’da taraftar çağrısı

Sivasspor’da taraftar çağrısı

Sivasspor'un Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacağı kritik karşılaşmanın biletleri lise öğrencisi taraftarlar için ücretsiz olacak. Lise öğrencisi taraftarlar ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, kadın taraftarlar Sivasspor'un final gibi maçını ücretsiz izleyebilecek.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Sivasspor’da taraftar çağrısı

Sivasspor'un Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacağı kritik karşılaşmanın biletleri lise öğrencisi taraftarlar için ücretsiz olacak. Lise öğrencisi taraftarlar ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, kadın taraftarlar Sivasspor'un final gibi maçını ücretsiz izleyebilecek. Konu ile ilgili Sivasspor da sosyal medyadan, "Taraftarlarımızı, Göztepe maçında takımımızı desteklemek için tribünlere bekliyoruz" notunu paylaştı.

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