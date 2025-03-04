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Haberler Sivasspor Net Global Sivasspor'dan tarihi başarısızlık

Net Global Sivasspor'dan tarihi başarısızlık

Net Global Sivasspor 1-0’lık RAMS Başakşehir mağlubiyetiyle ligde üst üste 7. deplasmandan puansız dönerek tarihi bir başarısızlığa imza attı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 12:10
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Net Global Sivasspor'dan tarihi başarısızlık

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 1-0 yenilen Sivasspor, kötü gidişatını sürdürdü ve düşme hattında yer aldı. Deplasmanda oynadığı son 6 Süper Lig maçını kaybeden Sivasspor, bu kötü seriyi sonlandırmak için Başakşehir maçına galibiyet parolası ile çıktı. Maçta umduğunu bulamayan Yiğidolar rakibine 1-0 mağlup oldu.

Üst üste 7. dış saha mağlubiyeti alan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihine geçti. Tarihinde bu zamana kadar üst üste 7 deplasman mağlubiyeti yaşamayan Sivasspor, İstanbul'dan puansız dönerek tarihi bir başarısızlığa imza attı.

Son dış saha galibiyetini 25 Ekim'de Adana Demirspor'a karşı 4-2'lik skorla alan Yiğidolar, o tarihten bu yana deplasmanda galibiyet alamadı.

Ligde düşme hattında olan Sivasspor 24 puanla 16. sırada bulunuyor.

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