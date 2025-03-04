Net Global Sivasspor’da Rıza Çalımbay sesleri

Net Global Sivasspor yönetimi, takımın kötü gidişatını durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Pazartesi günü oynanan ve Sivasspor'un Başakşehir'e mağlup olduğu karşılaşma bardağı taşıran son damla oldu. Net Global Sivasspor Yönetimi, Erdoğan'dan görevini bırakmasını talep etti ve gün içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.

NET GLOBAL SİVASSPOR'DA 4. RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ ÇOK YAKIN

İç Anadolu ekibinde Sivaslı olan ve Sivasspor'da görev yaptığı dönemlerde takımı sürekli zirveye oynatan, ayrıca Türkiye Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, göreve en yakın isim olarak görülüyor. Ömer Erdoğan'ın resmi olarak ayrılığının açıklanmasının ardından, Çalımbay'ın Sivasspor ile anlaşmasının duyurulacağı öğrenildi.