Ömer Erdoğan: Sivasspor'un ligde kalacağına yüzde yüz eminim

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üzgün olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Erdoğan, "Buraya gelirken farklı bir oyun anlayışıyla, farkı bir formasyonla çıktık. Başakşehir'i analiz ederken topa sahip oldukları zaman 3-2-5, bazen 3-1-4-2 gibi formasyonla oynadıklarını tespit edip ona göre çalışmalarımızı yaptık. Özellikle kenar oyuncularını kenara bastırıp, 2 tane stoperi de forvetlerle bağlayıp, kenar bekle stoper arasında alan oluşturup oraya 8'leri koşturmalarına karşılık biz de 5'li bir formasyonla çıktık. Amacımız kompakt ve sıkı durup, kazandığımız toplarla da geçiş aramaya çalışmaktı. İlk yarı bir tane pozisyona girdik ve fazla üretken olamadık. İlk kalemize gelen şut maalesef gol oldu. İkinci yarı biraz daha topa sahip olduğumuz zamanlar oldu. İkinci yarı Simic ile 2 tane ürettiğimiz yüzde yüz pozisyonumuz vardı. Belki atabilseydik buradan puan veya puanlarla ayrılabilirdik. Maalesef bunu başaramadık. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Bu maçın analizini yapıp, bir an önce toparlanıp, önümüzdeki hafta Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"SİVASSPOR'UN LİGDE KALACAĞINA YÜZDE YÜZ EMİNİM"

Sivasspor'un aldığı transfer yasağını kaldırdıklarını dile getiren Erdoğan, "50 bin Euro'ydu. Onu ödeyerek kaldırdık. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Bulunduğumuz nokta maalesef çok iç açıcı değil. Uzun süredir galip gelemiyoruz. Talihsizlikler ve şansızlıklar yaşadık. Ben göreve başladığımdan beri maalesef hep düşündüğüm ilk 11 ile çıkamadık. Sürekli her hafta 2-3 oyuncu eksiliyor. Sakatlıklar, cezalar. O da bizi çok sıkıntıya sokuyor. Kadromuz sayısal anlamda çok geniş değil. Bazı dönemler 5 oyuncu eksik kalınca çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Önümüzde daha önemli maçlar var. Bir an önce Göztepe maçının hazırlıklarını yapacağız. Yine kendi elimizde, bir seri yakalamak istiyoruz. Bir galibiyet aldığımız zaman eminim oyuncularımızın öz güveni yerine gelecek. Daha rahat maça çıkacaklar. İster istemez üzerlerinde bir baskı var. Bunu hep beraber başaracağımıza inanıyorum. Sivasspor'un ligde kalacağına yüzde yüz eminim" ifadelerini kullandı.