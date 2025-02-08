Sivasspor hazır

TRENDYOL Süper Lig'in 23. haftasında bugün Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Sivasspor, güçlü rakibini yenip alt sıralardan kurtulmak istiyor. Kırmızıbeyazlılar, Süper Lig'de oynadığı 21 karşılaşmada 6 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlikle 15. sırada yer alıyor. Yiğidolar, Beşiktaş maçını kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Sivas ekibi, son 10 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Sivasspor'da Beşiktaş karşısında sakatlığından ve cezalı olduğundan dolayı forma giyemeyecek. Mehmet Albayrak, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Garry Rodrigues, Emrah Başsan ve Fode Koita sakatlığından, Radakovic ve Murat Paluli de kırmızı kart cezasından dolayı oynayamayacak. Yiğidolarda 2 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bieganski ve Manaj, kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında görev alamayacak.

KAR İÇİN HUMMALI ÇALIŞMA

BEŞİKTAŞ karşılaşması öncesinde Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini kardan temizlenirken, alttan ısıtma sistemi de aralıksız bir şekilde çalışıyor. Yetkililer tarafından, kar yağışının sürmesi nedeniyle saha zeminine fazla müdahale edilemediği belirtilirken, alttan ısıtma sisteminin ise ekim ayından beri çalıştığı öğrenildi. Bugün hava sıcaklığının da -8 derece civarında olması bekleniyor.