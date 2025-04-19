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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay: Kalan maçlara odaklanacağız

Rıza Çalımbay: Kalan maçlara odaklanacağız

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan 5 maça odaklanacaklarını, bu maçları mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 17:09
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Rıza Çalımbay: Kalan maçlara odaklanacağız

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, kendileri adına dönüm maçına çıktıklarını belirtti.

Karşılaşma öncesinde takımla konuştuklarını ve Kasımpaşa maçının çok önemli olduğunu herkese anlattıklarını belirten Çalımbay, "Buraya çok eksik bir kadroyla geldik. Cezalı ve sakat oyuncular vardı. Bazı sıkıntılarla geldik ama yine de güzel bir maç oldu. Biz de gol attık, onlar da attı. Maçın başlarında pozisyonları değerlendirebilseydik daha iyi şekilde ayrılabilirdik ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Önümüzde kritik 5 maçımız var, o maçları mutlaka kazanmamız gerekiyor. Sakat ve cezalı arkadaşlarımız gelince inşallah daha iyi olacağız. Bugün istediğimiz şekilde olmadı. Kalan maçlara odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Kalan karşılaşmaları en iyi sonuçlarla tamamlamaları gerektiklerinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Kendi sahamızdaki maçları kazanmamız gerekiyor. Zor bir fikstürümüz var. Önce Antalyaspor sonra Galatasaray'la oynayacağız. Bunları söyleyince de olmuyor, biz biraz geç geldik, maalesef istediğimiz gibi bir kadro kurma, transfer yapma şansımız yoktu. Ama 'Niye gittiniz*' derlerse, ben Sivaslıyım, çağırdıkları zaman da giderim. Kalan maçları gayet iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Yapacak bir şey yok, kalan maçları en iyi şekilde tamamlamalıyız." açıklamasında bulundu.

Takım olarak küme düşmeyi akıllarından geçirmediklerini vurgulayan Çalımbay, şöyle konuştu:

"Kalan bütün maçları kazanmamız lazım. Burada Galatasaray maçı da var, önemli maçlar var. Bu maçları kazanırsak çok daha iyi olacak. Bunu kazanmak için, bugün oynadığımız oyunun 5 katına çıkmamız gerekiyor. Zor bir durum, bunun altına girdik. Biz geç geldik. Oyuncuları tanımıyorduk, bilmiyorduk. Eski kurduğumuz Avrupa'ya giden, Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor yok sonuçta. Çok sakat ve eksiğimiz de sıkıntı oldu. Kalan 5 maçta herkes elinden geleni mecburen gösterecek."

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