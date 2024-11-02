  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Sivasspor

3'te 3 peşinde

Trendyol Süper Lig’de son iki maçını kazanan Sivasspor, bugün sahasında karşılaşacağı Çaykur Rizespor’u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
3'te 3 peşinde

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bülent Uygun'un öğrencileri, dün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı ve kulüp tesislerinde kampa girdi. Süper Lig'de üst üste sahasında Hatayspor ve deplasmanda Adana Demirspor maçlarını kazanan Yiğidolar, Karadeniz ekibini de mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sivas ekibi, ligde ilk 10 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan toplayarak 8. sıraya yerleşti. Kırmızı-beyazlılarda Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde Alex Pritchard ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.

G.Saray'dan Ada'ya kanat çıkarması!
Mourinho'nun hayalindeki ikili ortaya çıktı!
DİĞER
SON DAKİKA | Arda'yı oynatmama nedenleri ortaya çıktı! İşte Real Madrid'in Arda Güler gerçeği...
Narin cinayetinde pes dedirten olay! Tutuklu Enes Güran'dan cezaevinde babası ve ağabeyi ile güle oynaya telefon görüşmesi
F.Bahçe'den çifte transfer hamlesi!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip! F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz talip! 01:05
Kanarya fark attı Kanarya fark attı 00:53
Bandırmaspor favori Bandırmaspor favori 00:53
Boluspor coştu Boluspor coştu 00:52
Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı 00:33
Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı Bayer Leverkusen Stuttgart'a takıldı 00:33
Daha Eski
Ronaldo'ya Jesus engeli! Ronaldo'ya Jesus engeli! 23:13
Ronaldo'ya Jesus engeli! Ronaldo'ya Jesus engeli! 23:12
F.Bahçe Beko Partizan’a acımadı! F.Bahçe Beko Partizan’a acımadı! 23:00
Osimhen için gündemi sarsacak iddia! Osimhen için gündemi sarsacak iddia! 22:47
İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı... İngilizler duyurdu! Ryan Kent'in yeni takımı... 22:47
G.Antep geriden gelerek kazandı! G.Antep geriden gelerek kazandı! 22:47