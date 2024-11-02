3'te 3 peşinde

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bülent Uygun'un öğrencileri, dün yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı ve kulüp tesislerinde kampa girdi. Süper Lig'de üst üste sahasında Hatayspor ve deplasmanda Adana Demirspor maçlarını kazanan Yiğidolar, Karadeniz ekibini de mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Sivas ekibi, ligde ilk 10 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan toplayarak 8. sıraya yerleşti. Kırmızı-beyazlılarda Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde Alex Pritchard ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.