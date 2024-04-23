Yigido geri döndü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına direkt etki etti. Lider Galatasaray'la kıran kırana şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe'yi ağırlayan Yiğidolar, güçlü rakibine ağır bir darbe indirdi. Maçta iki kez geri düşen Bülent Uygun'un öğrencileri, Fred'in golüne 57'de Koita, İrfan Can'ın golüne de 90+4'te Arnavut yıldızı Manaj'ın penaltı golüyle cevap verdi. Sahasında son 11 maçta 1 kez bileği bükülen kırmızı-beyazlılar, yenilmezlik serisini de 3 maça taşıyıp, Avrupa kupaları iddiasını sürdürdü.

sivas ailem

Bu sezon attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken penaltı pozisyonunun kahramanı Rey Manaj, ligde 28 maçta 17 gole ulaşıp "gol krallığı yarışında ben de varım" dedi. 27 yaşındaki Arnavut santrfor, bu sezon toplamda 31 maçta 21 gol, 1 asist katkısı sağladı. Maç sonrasında konuşan Manaj, "Bu maç benim için çok önemliydi, ailem yurt dışından geldi. Gol atmam çok önemliydi. Sivas benim ailem gibi oldu. Son 3 maçta 7 puan aldık. Çok mutluyuz. Transfer konusunu konuşmuyorum. Maçlara odaklanmış durumdayım. Sezon sonunda konuşuruz" dedi.

Sivasspor, güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen maçı bırakmadı. Koita ve Manaj'la beraberliği kurtardı.

4 BÜYÜKLER'İN KABUSU OLDUK

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Avrupa yarışı için çok önemli bir puan aldıklarını söyledi. Uygun, "Beşiktaş'ı yendik. Trabzonspor'u yendik. G.Saray'la berabere kaldık. F.Bahçe'ye karşı pozisyonlar versek de pozisyonlara da girdik. Futbolcularımızı kutluyorum" dedi.