Haberler Sivasspor 19 gollü Manaj’a davet

19 gollü Manaj’a davet

Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Şili ve 25 Mart'ta İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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19 gollü Manaj’a davet

Sivasspor'da forma giyen Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Şili ve 25 Mart'ta İsveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağırıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp de Manaj için tebrik mesajı yayımladı. Mesajda, "Golcü futbolcumuz Rey Manaj, Arnavutluk Milli Takımı'nın 22 Mart'ta Şili ve 25 Mart'ta İsveç ile oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi. Tebrikler Rey Manaj" ifadeleri kullanıldı. 27 yaşındaki yıldız santrfor, bu sezon attığı 19 golle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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