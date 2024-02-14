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Hedef Avrupa

3 maçtır namağlup Sivas'ta Uygun iddialı konuştu: "Ligde 3 maçtır gol yemiyoruz. İnşallah Sivasspor'un Avrupa'ya gitmesi için temelleri atmaya başladık. Yukarılara doğru tırmanışa geçeceğiz."

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Hedef Avrupa

Rizespor'u 1-0 yenerek çıkışa geçen Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, hedef büyüttü. Son 3 haftadır gol yemediklerini vurgulayan başarılı teknik adam, "Bizim açımızdan çok önemli bir süreç. Kalecimiz Ali Şaşal'ın performansı bizi gerçekten mutlu etti. Yeni kaleci almamıza rağmen hatasız oynuyor. İnşallah Sivasspor'un Avrupa'ya gitmesi için ufak ufak temellerini atmaya başladık. Yukarılara doğru tırmanışa geçeceğiz. Oyun anlayışımız, oyun felsefemizle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

TARAFTARIMIZ ATEŞLEDİ

Bülent Uygun, Sivasspor'da göreve geldiğinden beri takımının ligde son 4 iç saha maçında yenilmediklerine değinerek, bu başarıda en önemli etkeninin taraftar olduğunu belirtti. Uygun, "Sivasspor, önceki dönemlerde evinde yenilmezlik serileri yakaladı. Taraftar bu takımın sahibidir ve bizim baş tacımızdır. Onlar oldukça futbolcuların coşkusu, isteği ve arzusu artıyor. Yeteneklerini sergilemek için de mücadele arzuları artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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