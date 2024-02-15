Birbirinizi sevin

Sivasspor'un dün sürpriz ziyaretçileri vardı. 1967 Sivasspor Kadın Taraftarlar Derneği, 14 Şubat için takıma gül verdi. Teknik direktör Bülent Uygun, "14 Şubat Sevgililer Günü'nde hepimizin çok sevdikleri var. Bunlardan biri de nüfus kağıdımızda yazan şehrimizin takımı" ifadelerini kullandı.

Bülent Uygun, takıma yönelik de bir ayrılık haberi verdi. Gambiyalı forvetleri Barrow'un ayrılacağını duyuran Bülent Uygun, "Barrow, takımdan gitmek istediğini yönetime söyledi. Yollarımızı ayırıp bu kadromuzla sezon sonuna kadar en güzel şekilde mücadelemizi yaparız" diye konuştu.