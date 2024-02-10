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Sivasspor Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 10:46
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Sivasspor Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Emre Kargın görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 30 puan topladı.

Sivasspor'da ülkesinin milli takımında bulunan Ahmed Musa, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.

Defansta görev yapan Caner Osmanpaşa ve orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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