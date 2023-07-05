Sivasspor'un yeni transferi Emrah Başsan ilk idmanına çıktı

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlıların yeni transferi Emrah Başsan ise takımla beraber ilk idmanına çıktı.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Sivas kampının üçüncü gününde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Servet Çetin ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.