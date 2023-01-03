Sivasspor'dan VAR kayıtlarına ilişkin flaş açıklama geldi!

Türk futbolunda oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Sivasspor ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının açıklanması gündeme oturmuş durumda.

Konuyla ilgili Sivasspor'dan da flaş bir paylaşım geldi.

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