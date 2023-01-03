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Sivasspor'dan VAR kayıtlarına ilişkin flaş açıklama geldi!

Türk futbolunda Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının açıklanması gündeme bomba gibi düşmüşken Sivasspor'dan konuyla ilgili olarak flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 18:46 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 19:04
Sivasspor'dan VAR kayıtlarına ilişkin flaş açıklama geldi!

Türk futbolunda oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Sivasspor ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının açıklanması gündeme oturmuş durumda.

Konuyla ilgili Sivasspor'dan da flaş bir paylaşım geldi.

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