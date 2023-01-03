Sivasspor'dan VAR kayıtlarına ilişkin flaş açıklama geldi!

Türk futbolunda oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Sivasspor ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının açıklanması gündeme oturmuş durumda.
Konuyla ilgili Sivasspor'dan da flaş bir paylaşım geldi.
İŞTE O PAYLAŞIM
VAR incelemesi sonucunda, ofsayt çizgisi çizilemeden golümüzün iptal edilmesi, hakem hatası değil kural hatasıdır.— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) January 3, 2023
Ofsayt olmayan bir pozisyonda ofsayt incelemesi için VAR'a çağrılıp, nizami gol için ofsayt kararı verilmesi skandal bir kural hatasıdır. pic.twitter.com/vZiV4nkk4q