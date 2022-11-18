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Sivasspor'un en golcüsü Dia Saba!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un bu sezon öne çıkan ismi Dia Saba oldu. İsrailli futbolcu Dia Saba, Süper Lig’in 14 haftalık bölümünde 4 golle takımın skor yükünü taşıdı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 14:46
Sivasspor'un en golcüsü Dia Saba!

Sivasspor'un İsrailli futbolcusu Dia Saba, Süper Lig'in 14 haftalık bölümünde 4 golle takımın skor yükünü taşıdı. Sivas temsilcisinin ligde attığı 13 golün 4'ünde imzası bulunan Saba, 11 maçta 849 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki futbolcu; Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Giresunspor maçlarında da fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

N'JIE, GRADEL VE YATABARE 2. SIRADA

Sivasspor'un ligdeki en skorer diğer isimleri ise Clinton N'Jie, Max Gradel ile Mustapha Yatabare oldu. Bu 3 futbolcu, rakip fileleri 2'şer kez havalandırmayı başardı ve Saba'dan sonra en çok gol sevinci yaşayan isimler oldu.

GOL SEVİNCİ YAŞAYAMAYANLAR

Yiğidolar'da 16 futbolcu ise henüz gol sevinci yaşayamadı. Dimitris Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Kader Keita, Ziya Erdal, Alaaddin Okumuş, Charisis, Isaac Cofie, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Karol Angielski, Leke James ve Ahmed Musa, ligin 14 haftalık periyotunda gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezon geride kalan 14 haftada gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle:

Dia Saba: 4 gol
Clinton N'Jie: 2 gol
Max Gradel: 2 gol
Mustapha Yatabare: 2 gol
Fredrik Ulvestad: 1 gol
Hakan Arslan: 1 gol
Erdoğan Yeşilyurt: 1 gol

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