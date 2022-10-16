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Sivasspor Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da hazırlıklar tamamlandı. Kırmızı beyazlılar, ligin 10'uncu hafta mücadelesinde kendi sahasında Giresunspor'u konuk edecek. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 18:21
Sivasspor Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında kendi sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek olan Demir Grup Sivasspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Takım antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sivasspor ile Giresunspor yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

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