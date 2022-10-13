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Ballkani Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu 4. maçında Ballkani ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Ballkani - Sivasspor maçının saatini, yayıncısını, muhtemel 11'lerini merak ediyor. Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Sivasspor - Ballkanı maçına dair bilmeniz gerekenler...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 18:13 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 18:14
Ballkani Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 4. maçında Ballkani ile karşılaşacak. Priştine şehrinde bulunan Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Sivasspor, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Balkani - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

Ballkani - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ballkani - Sivasspor maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ballkani

Frasheri; Ar. Thaqi, Sinani, Jashanica, As. Thaqi; Dellova, Emerllahu, Zyba; Korenica, Krasniqi, Rrahmani

Sivasspor

Vural; Paluli, Goutas, Osmanpasa, Ciftci; Ulvestad, Yalcin; Yesilyurt, Saba, Gradel; Yatabare

ASpor CANLI YAYIN

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