SİVASSPOR BALKANİ CANLI İZLE 📺 | Sivasspor Balkani maçı saat kaçta? Sivasspor maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 3. maçında Ballkani ile karşılaşıyor. Yiğidolar sahasında ağırladığı rakibini mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
SİVASSPOR - BALLKANI MAÇINDA İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Dia Saba, Gradel, Yatabare.
Ballkani: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani
SİVASSPOR - BALLKANI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sivasspor - Ballkani maçı TV8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.