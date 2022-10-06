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SİVASSPOR BALKANİ CANLI İZLE 📺 | Sivasspor Balkani maçı saat kaçta? Sivasspor maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Balkani ile karşı karşıya gelecek. 3. hafta maçında temsilcimiz, kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor Balkani maçı saat kaçta? Sivasspor maçı hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 20:42 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 20:51
SİVASSPOR BALKANİ CANLI İZLE 📺 | Sivasspor Balkani maçı saat kaçta? Sivasspor maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 3. maçında Ballkani ile karşılaşıyor. Yiğidolar sahasında ağırladığı rakibini mağlup edip 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.



SİVASSPOR - BALLKANI MAÇINDA İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Dia Saba, Gradel, Yatabare.

Ballkani: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani

SİVASSPOR - BALLKANI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sivasspor - Ballkani maçı TV8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

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Sivasspor - Balkani maçı saat kaçta?
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