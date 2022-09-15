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CLUJ SİVASSPOR MAÇI CANLI 📺 | Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor, Romanya Ligi ekibi Cluj'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 11:00 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 11:30
CLUJ SİVASSPOR MAÇI CANLI 📺 | Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Cluj - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor ile Cluj karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, ilk maçında mağlup olmuştu. Sivasspor'da hedef kazanarak 1. galibiyerini almak. Cluj - Sivasspor maçı ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Cluj - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Saat kaçta?

CLUJ - SİVASSPOR MAÇI CANLI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Cluj - Sivasspor maçı 15 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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